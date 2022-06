Camera: giovedì Fico riceve presidente Assemblea Macedonia e firma Protocollo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Roberto Fico, riceverà a Montecitorio, giovedì 23 giugno alle 12.40, Talat Xhaferi, presidente dell'Assemblea della Repubblica della Macedonia del Nord. Dopo il colloquio, i due presidenti sottoscriveranno un Protocollo di collaborazione parlamentare tra le due assemblee. L'incontro segue la visita del presidente Fico a Skopje ad aprile scorso. Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Ildella, Robertorà a Montecitorio,23 giugno alle 12.40, Talat Xhaferi,dell'della Repubblica delladel Nord. Dopo il colloquio, i due presidenti sottoscriveranno undi collaborazione parlamentare tra le due assemblee. L'incontro segue la visita dela Skopje ad aprile scorso.

