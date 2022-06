Pubblicità

fisco24_info : Cambi: euro poco mosso a 1,0517 dollari: Moneta unica scambiata a 142,0200 yen - padovesi58a : Cambi: euro poco mosso a 1,0517 dollari - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 142,033 #yen alle 15.41 | - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 0,86 sterline alle 15.41 | - patriziarutigl1 : RT @ansa_economia: Cambi: euro in lieve rialzo in avvio di settimana a 1,0537. Su yen a 142,08 #ANSA -

Agenzia ANSA

poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,0517 dollari con un aumento dello 0,06%. Rispetto allo yen l'passa di mano a 142,0200 con un avanzamento dello 0,06%. . 21 giugno 2022... i paesi emergenti avrebbero aumentato i debiti sovrani in valute straniere (dollari,, ecc. ) ... che stanno subendo contraccolpi anche sui mercati dei. Tra l'inizio del 2020 e il febbraio ... Cambi: euro in lieve rialzo in avvio di settimana a 1,0537 Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,0517 dollari con un aumento dello 0,06%. Rispetto allo yen l'euro passa di mano a 142,0200 con un avanzamen ...Nella giornata di lunedì il cambio Euro/Dollaro (EUR/USD) ha compiuto un veloce recupero ed è risalito verso i 1,0545. Nonostante questo rimbalzo la struttura ...