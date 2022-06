Cam Sugar: il portale definitivo delle colonne sonore italiane (Di martedì 21 giugno 2022) La musica da cinema diventa protagonista della nuova piattaforma digitale di CAM Sugar: da oggi 21 giugno è on line il portale definitivo della musica da film italiana su www.camSugarmusic.com. Sul sito si possono trovare news, approfondimenti editoriali e contenuti multimediali sul catalogo CAM Sugar e i suoi protagonisti. Le colonne sonore dei migliori compositori su Cam Sugar Ennio Morricone, Luis Bacalov, Piero Umiliani, Stelvio Cipriani, Riz Ortolani, Piero Piccioni, Giovanni Fusco, Armando Trovajoli, Nino Rota sono solo alcuni dei nomi che impreziosiscono il catalogo CAM Sugar di pietre miliari della cinematica italiana, con colonne sonore del calibro di “Mondo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 giugno 2022) La musica da cinema diventa protagonista della nuova piattaforma digitale di CAM: da oggi 21 giugno è on line ildella musica da film italiana su www.cammusic.com. Sul sito si possono trovare news, approfondimenti editoriali e contenuti multimediali sul catalogo CAMe i suoi protagonisti. Ledei migliori compositori su CamEnnio Morricone, Luis Bacalov, Piero Umiliani, Stelvio Cipriani, Riz Ortolani, Piero Piccioni, Giovanni Fusco, Armando Trovajoli, Nino Rota sono solo alcuni dei nomi che impreziosiscono il catalogo CAMdi pietre miliari della cinematica italiana, condel calibro di “Mondo ...

Wes Anderson a Bologna, sarà ospite del Cinema Ritrovato E poi le mostre: quella già in programma su Pasolini, Forever Sophia su un'icona del glamour internazionale, Mondo Cam Sugar dedicata al settore delle colonne sonore. L'edizione 2022 de Il Cinema ... Piero Sugar ha riscoperto il tesoro nascosto negli archivi delle colonne sonore italiane "La Cam è, come Sugar, un brand internazionale e, calcolando che circa il 70 per cento del suo catalogo è ancora inedito, è facilmente intuibile non solo l'enorme potenziale ma anche l'importanza che ...