Caldo record, boom di accessi alle piscine di Bergamo e provincia (Di martedì 21 giugno 2022) Bergamo. boom di accessi alle piscine di Bergamo e provincia. In questi giorni il termometro sta facendo registrare temperature bollenti che favoriscono l’affluenza agli impianti del territorio. Il numero degli utenti sta aumentando notevolmente rispetto alle scorse settimane: la stagione è cominciata con il piede giusto – anzi nel migliore dei modi – e tutto lascia presagire a una grande estate per gli amanti delle giornate a bordo vasca. Tanti, tantissimi bergamaschi hanno preso d’assalto le varie strutture cogliendo l’occasione per rinfrescarsi facendo un bel bagno o qualche nuotata. Gli appassionati della tintarella, invece, approfittano di lettini, sdraio e solarium per abbronzarsi e trascorrere un po’ di tempo libero in relax. “Settimana scorsa – ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 giugno 2022)didi. In questi giorni il termometro sta facendo registrare temperature bollenti che favoriscono l’affluenza agli impianti del territorio. Il numero degli utenti sta aumentando notevolmente rispettoscorse settimane: la stagione è cominciata con il piede giusto – anzi nel migliore dei modi – e tutto lascia presagire a una grande estate per gli amanti delle giornate a bordo vasca. Tanti, tantissimi bergamaschi hanno preso d’assalto le varie strutture cogliendo l’occasione per rinfrescarsi facendo un bel bagno o qualche nuotata. Gli appassionati della tintarella, invece, approfittano di lettini, sdraio e solarium per abbronzarsi e trascorrere un po’ di tempo libero in relax. “Settimana scorsa – ...

Pubblicità

tranellio : RT @LucaLombroso: Superati i 10 gradi in vetta al Monte Bianco, è record di caldo sul tetto d’Europa - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Usa, allarme meteo: ondata di caldo record colpirà 90% popolazione #neworleans #usa #memphis - maxbass82 : RT @Alederossi1: Battuto il primato precedente del giugno 2019 quando la temperatura rilevata è stata 6,8°C. Superati i 10 gradi in vetta… - NicolaDallOlio : RT @LucaLombroso: Superati i 10 gradi in vetta al Monte Bianco, è record di caldo sul tetto d’Europa - fatazoe : RT @LucaLombroso: Superati i 10 gradi in vetta al Monte Bianco, è record di caldo sul tetto d’Europa -