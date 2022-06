CALCIOMERCATO SERIE A – Inter, Dybala si complica. Dzeko torna a Roma? (Di martedì 21 giugno 2022) Non solo il CALCIOMERCATO del Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juve, Inter, Napoli e le altre big di SERIE A di oggi 21/06/2022 Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 giugno 2022) Non solo ildel Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juve,, Napoli e le altre big diA di oggi 21/06/2022

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Cittadella, ufficiale l'arrivo di #Asencio - SportRepubblica : Milan, accordo vicino con Maldini per rinnovo e 'tesoretto' per il calciomercato - gippu1 : Il Monza è ormai come il Newcastle: quando il giornalista di calciomercato non sa a chi appioppare un medio calciat… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli, due club di #SerieA su #Petagna ?? Ecco di chi si tratta #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, due club di #SerieA su #Petagna ?? Ecco di chi si tratta #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -