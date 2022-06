Calciomercato Serie A, gli ultimi aggiornamenti: Ranocchia, Pellegri, Politano, Mandragora, Radu... (Di martedì 21 giugno 2022) Ranocchia AL MONZA - Adesso è ufficiale: Andrea Ranocchia è un nuovo giocatore del Monza. Questo il comunicato del club brianzolo: "Primo colpo dell’estate del Monza neopromosso in Serie A: a... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 21 giugno 2022)AL MONZA - Adesso è ufficiale: Andreaè un nuovo giocatore del Monza. Questo il comunicato del club brianzolo: "Primo colpo dell’estate del Monza neopromosso inA: a...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Cittadella, ufficiale l'arrivo di #Asencio - SportRepubblica : Milan, accordo vicino con Maldini per rinnovo e 'tesoretto' per il calciomercato - gippu1 : Il Monza è ormai come il Newcastle: quando il giornalista di calciomercato non sa a chi appioppare un medio calciat… - Pall_Gonfiato : Calciomercato #SerieA, gli ultimi aggiornamenti: #Ranocchia, #Pellegri, #Politano, #Mandragora, #Radu... - serieB123 : SerieB Bomber in arrivo dalla Serie A: la firma è vicina -