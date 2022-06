Calciomercato Napoli | un centrocampista tentato dalla Premier | tre big lo cercano

Leggi su rompipallone

(Di martedì 21 giugno 2022) In casala situazione rinnovi e possibili partenze è sempre all’ordine del giorno: tra gli ultimi coinvolti c’è Fábian Ruiz. Ilspagnolo, classe 1996, ha il contratto in scadenza fra un anno, nel 2023, e diverse squadre stanno mostrando interesse. Come riportato dal Corriere dello Sport, già a gennaio c’era stato un sondaggio del Newcastle, ma ultimamente tre big diLeague hanno chiesto informazioni: si tratta di Arsenal, Manchester United e Manchester City. Fabian RuizLa questione principale riguarda le richieste dele la possibilità per le pretendenti inglesi di arrivare al giocatore a parametro zero: da gennaio infatti Fábian potrà firmare con qualsiasi club, essendo svincolato. Ilha rifiutato un anno fa il ...