Calciomercato Napoli, le ultime su Koulibaly: la situazione (Di martedì 21 giugno 2022) Rimangono molto forti le perplessità in casa Napoli per quanto riguarda la situazione legata a Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese non avrebbe infatti ancora sciolto le riserve sul suo futuro. In questa situazione di stallo, visto il contratto in scadenza nel giugno del 2023, l’ipotesi addio diventa sempre più probabile. De Laurentiis ha proposto al giocatore un rinnovo quadriennale, ma a cifre più basse rispetto ai 6 milioni che percepisce attualmente. Una scelta di cuore che, se accettata, gli permetterebbe di diventare il successore di Lorenzo Insigne come capitano azzurro e di legarsi fino all’età di 35 anni alla città di Napoli, praticamente fino a fine carriera. Koulibaly Napoli Futuro Offerta al momento reclinata da Koulibaly, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 giugno 2022) Rimangono molto forti le perplessità in casaper quanto riguarda lalegata a Kalidou. Il difensore senegalese non avrebbe infatti ancora sciolto le riserve sul suo futuro. In questadi stallo, visto il contratto in scadenza nel giugno del 2023, l’ipotesi addio diventa sempre più probabile. De Laurentiis ha proposto al giocatore un rinnovo quadriennale, ma a cifre più basse rispetto ai 6 milioni che percepisce attualmente. Una scelta di cuore che, se accettata, gli permetterebbe di diventare il successore di Lorenzo Insigne come capitano azzurro e di legarsi fino all’età di 35 anni alla città di, praticamente fino a fine carriera.Futuro Offerta al momento reclinata da, ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, passi avanti per Leo #Ostigard del #Brighton - sportli26181512 : Napoli, Politano verso la cessione: ci sono il Valencia e tre club italiani: L'ultima stagione per Politano è stata… - LALAZIOMIA : Napoli, Politano verso la cessione: ci sono il Valencia e tre club italiani - infoitsport : Ultime calciomercato, Fabiàn Ruiz verso la Premier: quattro club su di lui, il Napoli fissa il prezzo - tuttonapoli : Mediaset - Mertens non sarebbe tornato in Belgio: vuole Napoli e rinuncia a metà ingaggio -