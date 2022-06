Calciomercato Monza: ecco la cifra spesa da Berlusconi per Cragno (Di martedì 21 giugno 2022) . Affare in doppia cifra col Cagliari Il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi si appresta ad accogliere Alessio Cragno come nuovo portiere per la prossima Serie A, la settimana prossima visite mediche e firma sul contatto. Stando a quanto riporta l’esperto di Calciomercato Nicolò Schira la cifra per l’obbligo di riscatto da parte del Monza, qualora arrivasse la salvezza in Serie A, sarà tra 10 e 12 milioni di euro. Prima di firmare con il nuovo club il portiere rinnoverà il proprio contratto con il Cagliari. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) . Affare in doppiacol Cagliari Ildi Adriano Galliani e Silviosi appresta ad accogliere Alessiocome nuovo portiere per la prossima Serie A, la settimana prossima visite mediche e firma sul contatto. Stando a quanto riporta l’esperto diNicolò Schira laper l’obbligo di riscatto da parte del, qualora arrivasse la salvezza in Serie A, sarà tra 10 e 12 milioni di euro. Prima di firmare con il nuovo club il portiere rinnoverà il proprio contratto con il Cagliari. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Offerte della @OfficialUSS1919 e del @ACMonza per #Pinamonti dell'@Inter - DiMarzio : #Calciomercato | #Monza, in corso le visite di #Ranocchia: nel pomeriggio la firma sul contratto - DiMarzio : #SerieA I @ACMonza: tutto fatto per l’arrivo di #Cragno dal @CagliariCalcio #calciomercato - econapostrofo : 21 giugno 2022, Ansa 'E' ufficiale, Ranocchia è del Monza' #econapostrofo #monza #ranocchia #ufficiale… - fanpage : Non solo #Ranocchia e #Cragno: #Monza scatenato #21Giugno -