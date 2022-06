Calciomercato Milan – Schira: “Leao tra rinnovo e Manchester City” (Di martedì 21 giugno 2022) Il Milan continua a lavorare sul rinnovo di Rafael Leao. Spunta l'interessamento concreto del Manchester City. Le ultime news Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 giugno 2022) Ilcontinua a lavorare suldi Rafael. Spunta l'interessamento concreto del. Le ultime news

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, contatti tra #RedBird e #Massara e #Maldini per il rinnovo con #Sanches in sottofondo - cmdotcom : #Milan, per aumentare il budget servono le cessioni: #Leao garantirebbe un tesoretto ma la dirigenza ha altri piani - SkySport : Milan, Fernandez del River l'alternativa a Renato Sanches per il centrocampo #SkySport #Fernandez #River… - sportli26181512 : Per la difesa torna di moda il nome di Esteve del Montpellier: Come riporta questa mattina Tuttosport, potrebbe tor… - serieApallone : Milan, l'alternativa a Sanches è già pronta: Milan, le tante voci che hanno contornat...... leggi di più sul sito… -