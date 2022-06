Calciomercato Lazio, Sarri non molla: nuova offerta (Di martedì 21 giugno 2022) Maurizio Sarri non ha intenzione di mollare la presa per il suo obiettivo principale: nuova offerta della Lazio L’arrivo di Marcos Antonio sta preparando la Lazio a un nuovo ciclo, quello targato da Maurizio Sarri. Dopo una stagione di transizione, in cui è comunque arrivata la qualificazione in Europa League, è tempo di alzare l’asticella. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 21 giugno 2022) Maurizionon ha intenzione dire la presa per il suo obiettivo principale:dellaL’arrivo di Marcos Antonio sta preparando laa un nuovo ciclo, quello targato da Maurizio. Dopo una stagione di transizione, in cui è comunque arrivata la qualificazione in Europa League, è tempo di alzare l’asticella. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

