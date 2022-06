Calciomercato Juventus | nome misterioso per la difesa | i tifosi | “Ma chi è?!”

(Di martedì 21 giugno 2022) Laha bisogno di un centrale difensivo e, nelle ultime ore, sembra essere uscito una sorpresa per il reparto di Allegri. Il mancato approdo dell’Italia ai prossimi mondiali (azzurri sconfitti nella semifinale contro la Macedonia del Nord) ha contribuito all’addio di Chiellini; il centrale, al termine della scorsa stagione, ha saluto laper vivere l’ultima avventura della sua carriera, ai Los Angeles FC. Addio pesante con i bianconeri costretti ad intervenire per rinforzare il reparto arretrato; diversi i nomi monitorati dalla dirigenza, da Bremer a Koulibaly passando per la possibilità di far giocare subito tra i grandi Federico Gatti. LaPresseSe per i primi due il problema è economico con Torino e Napoli che non faranno sconti, specie alla, su Gatti (ottimo esordio in nazionale contro ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : #Pellegrini può lasciare Torino: ci sono almeno un paio di club della Premier che vogliono fare sul serio. La… - GiovaAlbanese : Il lungo corteggiamento della #Juventus a #DiMaria è prossimo a incassare una risposta definitiva: non si dovrebbe… - Gazzetta_it : L’oro della Juve: 10 cessioni che possono portare soldi freschi - calciomercatoit : ??#Juventus - #Paredes rischia di sfumare: sprint #Monaco grazie al tesoretto ricavato dalla cessione di… - antlucig : INTER, CIAO SKRINIAR. JUVE, BENTORNATO POGBA -

Per fortuna dell'ex giocatore della, ci sono stati solo danni alla macchina - che tra le altre cose - non era neanche tra le più lussuose che il portoghese può vantare.'Daniel aveva fatto il suo esordio tra i pali giallorossi il 1° agosto 2020 in occasione di una trasferta a Torino con la, partita conclusiva del campionato 2019 - 20: la Roma si impose per ...La Juventus attende con ansia di riaccoglierlo ma intanto si sta muovendo concretamente anche per Angel Di Maria ma non solo. La dirigenza bianconera è attenta anche sul fronte uscite ma una delle ...Aaron Ramsey e la Juventus si parlano per trovare la quadra in merito alla risoluzione. La Juventus e l'entourage di Aaron Ramsey hanno recentemente riallacciato i rapporti per ...