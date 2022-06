Calciomercato Inter | tutto fatto con il Chelsea per il ritorno di Lukaku | le cifre

(Di martedì 21 giugno 2022) In base a quanto riportato da Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, sul suo profilo Twitter, l’ha trovato l’intesa con ilper il prestito oneroso di Romelu. Il gigante belga tornerà a Milano dopo neanche 12 mesi, dopo una deludente stagione in Inghilterra.L’operazione si chiuderà sulla base di un prestito oneroso fissato a 8 milioni di euro, più 1 milione di bonus legati ai risultati della squadra nella prossima stagione. Nel mentre Simone Inzaghi, fresco di rinnovo fino al 2024, sta già pensando a come schierare la nuova, che, a meno di sorprese, avrà un attacco stellare, composto da, Dybala e Lautaro Martinez.

Commenta per primo Alexis Sanchez, giocatore in uscita dall', interessa al Marsiglia e al Siviglia , questo secondo la Gazzetta dello Sport . Il cileno, il cui contratto scadrà tra un anno, preferirebbe trasferirsi al Barcellona.Un vecchio pallino di Giuntoli è Kim Min - jae, difensore sudcoreano classe '96 in forza al Fenerbahce, seguito anche dall'. Valutato non meno di 15 milioni, di contatti concreti con il club ... Calciomercato Inter, il punto: chi arriva e chi parte xd6/pal/red 21-Giu-22 17:50 A renderlo noto è lo stesso club brianzolo attraverso un comunicato nel quale specifica che l'esperto difensore umbro, che lascia l'Inter dopo 223 presenze… Leggi ...Cifre e dettagli dell'affare che aprirà la strada al ritorno in Serie A e al Fantacalcio dell'attaccante belga ...