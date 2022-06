Calciomercato Inter, pronta l’offensiva del PSG per Skriniar: la situazione (Di martedì 21 giugno 2022) Da ormai molto tempo sappiamo che l’Inter sarà costretta a sacrificare un big per portare avanti la campagna acquisti. Il nome che, ad oggi, sembra essere il prediletto per lasciare il club nerazzurro è quello di Milan Skriniar che fa letteralmente gola a mezza Europa, ma il club che sembra essere favorito per il centrale slovacco è il PSG. Già da tempo si parla di questa trattativa, e pare che nelle prossime ore potrebbe arrivare l’affondo del club parigino, che vede nel forte centrale classe 1995 il profilo ideale per completare il proprio reparto difensivo. Inter PSG Skriniar Stando a quanto riportato da Goal.com, il club capitanato da Nasser Al Khelaifi starebbe per mettere sul piatto 60 milioni di euro per Skriniar, e a quel punto il club milanese potrebbe veramente cedere alla tentazione ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 giugno 2022) Da ormai molto tempo sappiamo che l’sarà costretta a sacrificare un big per portare avanti la campagna acquisti. Il nome che, ad oggi, sembra essere il prediletto per lasciare il club nerazzurro è quello di Milanche fa letteralmente gola a mezza Europa, ma il club che sembra essere favorito per il centrale slovacco è il PSG. Già da tempo si parla di questa trattativa, e pare che nelle prossime ore potrebbe arrivare l’affondo del club parigino, che vede nel forte centrale classe 1995 il profilo ideale per completare il proprio reparto difensivo.PSGStando a quanto riportato da Goal.com, il club capitanato da Nasser Al Khelaifi starebbe per mettere sul piatto 60 milioni di euro per, e a quel punto il club milanese potrebbe veramente cedere alla tentazione ...

