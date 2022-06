Calciomercato Inter | è fatta per il ritorno di Lukaku

Leggi su open.online

(Di martedì 21 giugno 2022) Il colpo è arrivato. L’sta chiudendo in queste ore l’operazione che riporterà Romelua Milano: un’operazione fortemente voluta dal presidente Zhang, da Simone Inzaghi e dal giocatore, che ha trattato in prima persona con il Chelsea per convincere gli inglesi ad aprire ad una cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto. La svolta è arrivata grazie al rilancio presentato da Marotta, che ha messo sul piatto 8 milioni più 2 di bonus (legati agli obiettivi di squadra e non individuali) per riavere il centravanti belga. La trattativa è alle battute finali e i due club stanno stilando i contratti. Adesso, per considerareun giocatore dell’manca soltanto l’ok definitivo dei Blues, che arriverà una volta risolte alcune questioni di natura fiscale. La giornata ANSA /ELISABETTA BARACCHI ...