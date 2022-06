Calciomercato Inter, c’è la firma sul contratto: annuncio del presidente (Di martedì 21 giugno 2022) L’Inter annuncia l’atteso e sorprendente rinnovo, che vale come riconoscimento per il grande lavoro svolto nell’ultima stagione sportiva: l’annuncio di Zhang. Nel viavai del Calciomercato, tra giocatori che vanno e altri che arrivano, c’è anche chi resta. Il primo a farlo in casa Inter è Simone Inzaghi, con un rinnovo che rappresenta il prosieguo di un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 21 giugno 2022) L’annuncia l’atteso e sorprendente rinnovo, che vale come riconoscimento per il grande lavoro svolto nell’ultima stagione sportiva: l’di Zhang. Nel viavai del, tra giocatori che vanno e altri che arrivano, c’è anche chi resta. Il primo a farlo in casaè Simone Inzaghi, con un rinnovo che rappresenta il prosieguo di un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter, ufficiale il rinnovo di Inzaghi: contratto fino al 2024 MILANO - Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata: Simone Inzaghi ha rinnovato il contratto dell' Inter fino al 2024 . Ad annunciarlo con un breve video postato sui propri canali social è stata proprio la società nerazzurra. "Andremo avanti altri due anni insieme " dice il presidente Steven Zhang ,...