Calciomercato, il Napoli può contare su un colpo ‘gratis’: “Sogno l’azzurro” (Di martedì 21 giugno 2022) Il Napoli può contare sulle qualità del centrocampista che ora può rientrare dal prestito e che ha dichiarato amore: “Sogno l’azzurro”. Tempo di Calciomercato, che ormai a breve aprirà ufficialmente. Il Napoli pensa alle operazioni più convenienti da effettuare per rendere ancora più competitiva la propria squadra. A questo proposito, un giocatore in prima persona Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 21 giugno 2022) Ilpuòsulle qualità del centrocampista che ora può rientrare dal prestito e che ha dichiarato amore: “”. Tempo di, che ormai a breve aprirà ufficialmente. Ilpensa alle operazioni più convenienti da effettuare per rendere ancora più competitiva la propria squadra. A questo proposito, un giocatore in prima persona Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, passi avanti per Leo #Ostigard del #Brighton - Milannews24_com : Calciomercato Milan: non solo la Juve anche i rossoneri su Koulibaly - gilnar76 : Ultime calciomercato, Fabiàn Ruiz verso la Premier: quattro club su di lui, il #Napoli fissa il prezzo #Forzanapoli… - OdeonZ__ : Caldara e Marin all'Empoli? Napoli su Nandez, c'è anche il Sassuolo su Casadei - OdeonZ__ : Napoli 'prigioniero' di Koulibaly (e anche per Ruiz mancano le offerte giuste) -