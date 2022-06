Calciomercato Fiorentina, individuato il sostituto di Torreira: gioca nel Leverkusen (Di martedì 21 giugno 2022) L’addio di Torreira da Firenze costringe la Fiorentina a trovare un sostituto. Nonostante l’ottima stagione culminata con la qualificazione in Uefa Conference League, l’uruguagio ex Sampdoria ha fatto ritorno a Londra sponda Arsenal dopo la frattura con la Fiorentina, ma probabilmente il club inglese cercherà di trovargli sistemazione altrove. Amiri Genoa Calciomercato Fiorentina Il profilo che, secondo l’esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, sembra interessare alla dirigenza viola è quello di Amiri, gioiello classe 1996 di proprietà del Bayer Leverkusen che fino a poco tempo fa era in prestito al Genoa. Il centrocampista fa parte della selezione di giocatori richiesti a quanto pare da Vincenzo Italiano. La trattativa può ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 giugno 2022) L’addio dida Firenze costringe laa trovare un. Nonostante l’ottima stagione culminata con la qualificazione in Uefa Conference League, l’uruguagio ex Sampdoria ha fatto ritorno a Londra sponda Arsenal dopo la frattura con la, ma probabilmente il club inglese cercherà di trovargli sistemazione altrove. Amiri GenoaIl profilo che, secondo l’esperto diGianluca Di Marzio, sembra interessare alla dirigenza viola è quello di Amiri, gioiello classe 1996 di proprietà del Bayerche fino a poco tempo fa era in prestito al Genoa. Il centrocampista fa parte della selezione ditori richiesti a quanto pare da Vincenzo Italiano. La trattativa può ...

