Calciomercato, due club di Serie A infiammano l'asta per Cavani! (Di martedì 21 giugno 2022) Secondo quanto riferito da elnacional e la Gazzetta dello Sport, la Roma e la Salernitana si sarebbero inserite nell'asta per aggiudicarsi Edinson Cavani, il cui contratto con lo United scadrà a fine mese. Difatti, El Matador non ha mai nascosto il proprio gradimento per un'eventuale ritorno in Italia, dove con le maglie di Palermo e Napoli ha messo a segno ben 112 reti in 213 match disputati nel nostro campionato. Una pista comunque difficile vista la lunghissima lista di contendenti: Real Madrid, Arsenal e Atletico tra le più importanti, ma anche Boca Juniors e altre squadre della Liga spagnola. Cavani Roma Salernitana Da un lato, il giocatore avrebbe manifestato la propria intenzione di voler competere ancora ad alti livelli e di disputare la Champions League. Dall'altro, i giallorossi potrebbero offrirgli più minutaggio rispetto ad altre mete, ...

