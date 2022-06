Calciomercato Atalanta: obiettivo Minamino, ma c’è tanta concorrenza (Di martedì 21 giugno 2022) L’Atalanta cerca rinforzi in avanti per la prossima stagione e uno di questi lo avrebbe individuato in Takumi Minamino. La concorrenza però è folta sia in Italia che, soprattutto, all’estero e i bergamaschi dovranno essere veramente convincenti per portare a Bergamo l’attaccante. Con il Liverpool non è andata nel migliore dei modi e quindi il giapponese potrebbe voler cambiare aria. Ecco dunque le ultime sul Calciomercato dell’Atalanta. Calciomercato Atalanta, obiettivo Minamino Takumi Minamino – FacebookCome rinforzo per l’attacco dunque l’Atalanta ha scelto Takumi Minamino, ma prima bisogna ovviamente convincere il Liverpool e il giocatore. L’agente del giapponese infatti ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 giugno 2022) L’cerca rinforzi in avanti per la prossima stagione e uno di questi lo avrebbe individuato in Takumi. Laperò è folta sia in Italia che, soprattutto, all’estero e i bergamaschi dovranno essere veramente convincenti per portare a Bergamo l’attaccante. Con il Liverpool non è andata nel migliore dei modi e quindi il giapponese potrebbe voler cambiare aria. Ecco dunque le ultime suldell’Takumi– FacebookCome rinforzo per l’attacco dunque l’ha scelto Takumi, ma prima bisogna ovviamente convincere il Liverpool e il giocatore. L’agente del giapponese infatti ha ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | L'@Atalanta_BC insiste per #Cambiaso - DiMarzio : #Demiral non è più della @juventusfc: appena esercitato il diritto di riscatto per 20 milioni, l'@Atalanta_BC manda… - DiMarzio : #Calciomercato | L' @Atalanta_BC non riscatterà #Demiral che tornerà alla @juventusfc - serieB123 : SerieB Colpo dalla B, l’Atalanta si prende il gioiello: Inter beffata - forzaabari4ever : #Calciomercato #CiroPolito in giornata incontrerà l'#Atalanta per definire l'arrivo a #TitoloDefinitivo dell'attaccante #EmmanuelLatteLath -