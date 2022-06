Calcio: mercato Milan, Fernandez del River Plate l'alternativa a Renato Sanches (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. - (Adnkronos) - Il Milan studia rinforzi per il suo centrocampo e Renato Sanches, pur restando la prima opzione, non è l'unica. L'inserimento del Psg nella trattativa per il 24enne portoghese del Lille ha infatti cambiato le condizioni, secondo quanto riporta Sky Sport,. La possibilità che il Milan possa perdere il giocatore esiste ma il club è intenzionato a continuare a lavorare per portarlo in rossonero. Un altro nome sul quale il Milan aveva lavorato è quello di Enzo Fernandez del River Plate, per il quale Moncada era anche stato in Argentina e aveva incontrato gli agenti: il giocatore classe 2001 ha una clausola da 20 milioni di euro e aspetta un segnale dai rossoneri. Intanto sulle sue tracce ci sono però anche Benfica e ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. - (Adnkronos) - Ilstudia rinforzi per il suo centrocampo e, pur restando la prima opzione, non è l'unica. L'inserimento del Psg nella trattativa per il 24enne portoghese del Lille ha infatti cambiato le condizioni, secondo quanto riporta Sky Sport,. La possibilità che ilpossa perdere il giocatore esiste ma il club è intenzionato a continuare a lavorare per portarlo in rossonero. Un altro nome sul quale ilaveva lavorato è quello di Enzodel, per il quale Moncada era anche stato in Argentina e aveva incontrato gli agenti: il giocatore classe 2001 ha una clausola da 20 milioni di euro e aspetta un segnale dai rossoneri. Intanto sulle sue tracce ci sono però anche Benfica e ...

