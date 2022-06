Calcio Juniores | l’Ostiamare si ferma alla semifinale nazionale

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 giugno 2022) Bitonto – Ostiamare 4-3. Si infrange a Bitonto il sogno scudetto. Una vittoria di misura per i padroni di casa, che riescono ad accederefinale del Campionato. Una partita incredibile che i ragazzi biancoviola avevano sempre rimesso in piedi con grande determinazione e qualità. È un vero peccato, per quello che hanno dimostrato tutta la stagione. Straordinari. La cronaca della gara Partita spettacolare al “Nicola Rossiello”. Il primo tempo è a tinte biancoviola ma termina in parità. 1-1 dato dal vantaggio dei pugliesi con una semi rovesciata di Bianco che trafigge Borrelli, e dal pareggio di D’Agostino, che appoggia in rete un assist di uno scatenato Di Vilio. Proprio il numero 7 lidense sfiora il sorpasso allo scadere della prima frazione, con Labarile che salva sulla linea a portiere battuto. Il secondo tempo ...