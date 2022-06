Calcio | Eriksen verso il Manchester United

(Di martedì 21 giugno 2022) Ilavrebbe avviato i contatti per portare Christianalla corte di Erik ten Hag. Lo riporta la Bbc, specificando come l'allenatore dei Red Devils ammiri moltissimo il danese, ...

Ma l'accordo non è arrivato con nessuno dei due club e adesso lo United fa sul serio, provando a convincere, che per il momento è svincolato.aveva lasciato il Tottenham per passare ...Christianvuole presto tornare nell'elite delmondiale, e per fare questo ha deciso di lasciare il Brentford , squadra che lo ha accolto a gennaio dopo il terribile problema cardiaco accusato a ...Christian Eriksen prenderà presto una decisione sul suo prossimo club. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter, il Manchester United confermerebbe l’interesse all’agente ...Il Manchester United avrebbe avviato i contatti per portare Christian Eriksen alla corte di Erik ten Hag. (ANSA) ...