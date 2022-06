Calcio: Bayern Monaco, visite mediche in corso per Sadio Mané (Di martedì 21 giugno 2022) Monaco, 21 giu. - (Adnkronos) - Sadio Mané è atterrato questa mattina a Monaco di Baviera e sta svolgendo le visite mediche con il Bayern. Il trentenne attaccante senegalese, ex Liverpool, firmerà poi il contratto con i campioni di Germania. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022), 21 giu. - (Adnkronos) -è atterrato questa mattina adi Baviera e sta svolgendo lecon il. Il trentenne attaccante senegalese, ex Liverpool, firmerà poi il contratto con i campioni di Germania.

Calcio: Sadio Mané alle visite mediche con il Bayern

L'attaccante senegalese Sadio Mané è arrivato questa mattina a Monaco di Baviera per sottoporsi a una visita medica prima della sua prevista firma con il Bayern, riferiscono il quotidiano Bild e la rivista specializzata Kicker. L'ormai ex giocatore del Liverpool, 30 anni, è arrivato su un jet privato ed è stato portato in un ospedale della città dove ...

Golden Boy 2022, Jude Bellingham il diamante dell'Inghilterra e del Borussia Dortmund

Sulle tracce del "wonderkind" c'erano pure il potente Bayern e soprattutto il prestigioso Manchester United : i "Red Devils" avevano utilizzato nientemeno che il mitico Sir Alex Ferguson per far ...