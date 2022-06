Cagliari | piace il terzino Qugliata | le ultime

(Di martedì 21 giugno 2022) Ilstarebbe pensando a Quagliata per il ruolo didella prossima stagione: Nazionale U21 e di proprietà dell’Heracles Ilsta guardando anche a alcuni profili giovani in vista del prossimo campionato di Serie B. Tommaso Giulini, presidente dei sardi, avrebbe messo gli occhi sulGiacomo Quagliata dell’Heracles. Nazionale U21, potrebbe anche essere un rinforzo importante per Liverani. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

STnews365 : Samp, il Cagliari punta Falcone. Il portiere dei blucerchiati piace ai sardi #Cagliari #Calcio #CalcioItaliano… - ZonaBianconeri : RT @ValePieraccini: (#CdS) Al #Cagliari oltre a #Lapadula (il DS Capozzucca ieri ha incontrato gli agenti dell’attaccante) piace anche #Bru… - ValePieraccini : (#CdS) Al #Cagliari oltre a #Lapadula (il DS Capozzucca ieri ha incontrato gli agenti dell’attaccante) piace anche… - ZonaBianconeri : RT @CentotrentunoC: #Calciomercato ?? Sul futuro dell'attaccante #Brunori della #Juventus, che piace anche al #Cagliari, è intervenuto il p… - Cagliari_1920 : Corsport - Napoli, Nandez e Simeone ritornano in pista. Giuntoli ha parlato con il Cagliari: ai rossoblù piace Zano… -

... per il quale l'Inter fa una valutazione di circa 20 milioni di euro, l'altra è quella legata a Joao Pedro cheanche al Torino. GLI ALTRI - Dopo aver chiuso Cragno, tra Monza ei ...Monza e Salernitana hanno chiamato il suo agente Simone Pepe e ilè stato sorpassato. L'ex ... Il suo nome sembrava legato al ritorno del boemo in panchina, ma il profilotanto anche a ...Futuro Nandez: il Cagliari ha fissato il prezzo per la cessione del centrocampista uruguaiano che piace tanto in Serie A Il futuro del centrocampista uruguaiano del Cagliari Nahitan Nandez è ancora ...Allungo deciso del Cagliari che sembra fare sul serio su Gianluca Lapadula. Il direttore sportivo rossoblù, Stefano.