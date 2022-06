Cagliari Lapadula | i sardi ci provano | i dettagli dell’offerta al Benevento

(Di martedì 21 giugno 2022) Ilfa sul serio per: ihanno avanzato una prima offerta ale all’attaccante Ilfa sul serio per: ihanno avanzato una prima offerta ale all’attaccante. Secondo i media peruviani, infatti, il club di Giulini avrebbe offerto 2 milioni alle streghe e tre anni di contratto al centravanti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Il #Cagliari vuole #Lapadula: l'offerta dei sardi ?? - mfw1970 : RT @DIRETTADCM: ??ULTIM’ORA ?? Oltre i profili di Valoti, Mazzitelli e Lapadula, al #Cagliari piacciono anche Giacomo Quagliata (terzino sini… - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? Oltre i profili di Valoti, Mazzitelli e Lapadula, al #Cagliari piacciono anche Giacomo Quagliata (terz… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Cagliari, grandi manovre per la Serie B: da Lapadula a Valoti, ecco gli obiettivi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Cagliari, grandi manovre per la Serie B: da Lapadula a Valoti, ecco gli obiettivi -

, Venezia, Genoa, Parma: tutte vogliono i re del gol delle ultime stagioni. Coda,e Di Carmine sono i nomi da sogno delle prossime candidate alla ...Commenta per primo La Cremonese , secondo la Gazzetta dello Sport , proverà ad ingaggiare Gianluca. Il centravanti classe 1992 lascerà il Benevento ma anche ilè interessato al giocatore.Il Cagliari sta programmando la prossima stagione di Serie B. Dopo l'arrivo di Di Pardo, ecco gli obiettivi dei sardi Il Cagliari sta programmando la prossima stagione di Serie B. Dopo l'arrivo di Di ...Il Cagliari punta ad un mercato competitivo per una pronta risalita in Serie A. Il club sardo sta lavorando in questi giorni per assicurarsi un bomber per la serie cadetta, il primo obiettivo è ...