Cagliari | addio Cragno vicino | trovato l’accordo con il Monza I dettagli

(Di martedì 21 giugno 2022) Calciomercato: i rossoblù stanno per dire. Il club hacon ilper il portiere Un altro calciatore delsta facendo le valigie per volare verso la neo promossa. Dopo il difensore Andrea Carboni, sembra essere a un passo anche l’estremo difensore Alessio, come riportato da Gianluca Di Marzio. La volontà del portiere è sempre stata quella di voler continuare a giocare ai massimi livelli, soprattutto dopo essere riuscito ad entrare nel giro della Nazionale Italiana. Il contratto che legaalè formulato mediante un prestito con diritto di riscatto legato alla salvezza dei brianzoli in Serie A. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ...

Pubblicità

sardanews : Addio a Cagliari ad Angelo Piu, lo piangono figlio e fratelli - serieB123 : SerieB Cagliari, un altro addio dopo la retrocessione: il comunicato UFFICIALE - CalcioOggi : Simeone, ora l'addio al Cagliari è ufficiale: i dettagli - Calcio Casteddu - Cagliari_1920 : Joao Pedro, dal Brasile un silenzio assordante. Sarà un addio senza troppo clamore #cagliaricalcio… - CalcioOggi : Simeone, ora l'addio al Cagliari è ufficiale: i dettagli - Calcio Casteddu -

La Nuova Sardegna

E' mancato all'affetto dei suoi ...... i partenopei sono pronti a tornare alla caricare per Nahitan Nandez , in uscita dal. ... Verso l', invece, Matteo Politano : secondo Repubblica, il trasferimento al Valencia potrebbe ... Il Cagliari dice addio anche a Vicario, e Marin fa le valigie Per sostituire l’ex Lipsia, la società, come riportato da Rai Sport, starebbe pensando a Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, anche se già nelle finestre di mercato scorse i partenopei avevano ...Dopo l’addio di Ivan Perisic e la titolarità probabilmente affidata a Robin Gosens, ecco un rinforzo per la Beneamata sulla fascia sinistra; qualora Simone Inzaghi decidesse di relegare Bellanova alla ...