Bruxelles: Ue approva altri 1,7 miliardi di euro di aiuti per la ripresa sostenibile dell’Italia (Di martedì 21 giugno 2022) La Commissione europea ha dato il via libera all'Italia per la concessione di aiuti pubblici per un totale di 1,7 miliardi di euro destinati a investimenti in favore di una ripresa sostenibile L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 21 giugno 2022) La Commissionepea ha dato il via libera all'Italia per la concessione dipubblici per un totale di 1,7didestinati a investimenti in favore di unaL'articolo proviene da Firenze Post.

