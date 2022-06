“Briatore? Da lui non accettiamo lezioni sulla pizza, fa la figura del cafone arricchito”: la risposta di Napoli all’imprenditore – Video (Di martedì 21 giugno 2022) La risposta di alcuni pizzaioli napoletani a Flavio Briatore, criticato per aver sostenuto che la sua pizza è cara perché di qualità, in scena presso la storica pizzeria Sorbillo ai Tribunali, nel centro storico di Napoli: Margherita venduta a quattro euro, quella “a portafoglio” distribuita gratis ai cittadini e una lezione per spiegare come nasce questo prodotto “super-economico ma sano e genuino” e a quali costi. Nel Video parlano Gino Sorbillo e il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Ladi alcuniioli napoletani a Flavio, criticato per aver sostenuto che la suaè cara perché di qualità, in scena presso la storica pizzeria Sorbillo ai Tribunali, nel centro storico di: Margherita venduta a quattro euro, quella “a portafoglio” distribuita gratis ai cittadini e una lezione per spiegare come nasce questo prodotto “super-economico ma sano e genuino” e a quali costi. Nelparlano Gino Sorbillo e il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

GianniBarbaris1 : @annatrieste A parte che briatore mi è antipatico ma io a pizza da lui neanche se me la regalasse andrei a mangiarla - ilfattovideo : “Briatore? Da lui non accettiamo lezioni sulla pizza, fa la figura del cafone arricchito”: la risposta di Napoli al… - RosetteRaggi : #pizza #Briatore Lui e i suoi amichetti ci vogliono condannare agli insetti a vita, e rendere elitario ogni altro… - Ci1812 : RT @NaniPuffo: @Ci1812 Lui è libero di far pagare le sue pizze quanto vuole, ci mancherebbe, ma perché insinuare il dubbio che altri usino… - MariM64768014 : Briatore e cultura è ossimoro. Non c'è luogo nel mondo dove lui 'trovi' cultura, non la comprende, non la vede....n… -