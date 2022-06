Break My Soul è il nuovo singolo di Beyoncé | il primo estratto da Renaissance dal sapore anni ’90 testo e traduzione

dancadore : Break my Soul una cosa tremenda. Già cancellata. - bolymasala : ora avrei soltanto bisogno di un mash up tra como tú di lali e break my soul di beyoncé per affrontare bene tutta l'estate - Dorian221190 : RT @sonomarvin: Io al primo ascolto di Break My Soul: - martina_prados : Non voglio aprire un side solo per postare video con Break my Soul mannaggia - nepinopanino : io voglio assolutamente vedere il video di break my soul io DEVO averlo in questo preciso istante… -

Cecilia Uzzo È "my" il singolo di Beyoncé che con l'uscita notturna scalda i motori in vista del nuovo album " Renaissance ". Del disco non si sa praticamente nulla, tranne che conterrà 16 brani ...La canzone si chiamaMye, in coppia con Jason White, va già parecchio forte su Spotify e le altre piattaforme digitali per la musica, dopo la sua release nella mattinata di martedì 21 ...Ahead of the album's release, Beyoncé surprised fans on Monday June 20 by releasing her latest single 'Break My Soul', hours before it was originally expected. The dance-worthy song from Bey's ...Beyoncé has returned with new single "Break My Soul", marking the first taster of her forthcoming album Renaissance. Big Freedia also expressed how it felt to contribute to Beyoncé's new single on ...