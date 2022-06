Brasile | Tite | “Voglio vincere il Mondiale Ho rifiutato Psg e Real Madrid per la Nazionale”

Leggi su sportface

(Di martedì 21 giugno 2022) Il commissario tecnico del, nel corso di un’intervista rilasciata al The Guardian, ha rivelato di averle proposte di alcuni importanti club pur di restare alla guida della Selecao: “Alcuni club si sono avvicinati a me, ma li ho rifiutati. Nel 2018 il PSG mi ha cercato dopo aver esonerato Emery, po è arrivato anche il, ma anche a loro ho detto che volevo restare concentrato sul mio lavoro di selezionatore. Secondo me gestire lavori in parallelo non è possibile né fattibile.la Coppa del Mondo. Dopo i Mondiali, deciderò il mio futuro”. L’obiettivo numero uno di, dunque, è riportare ilalla conquista del titolo iridato: “Abbiamo raggiunto i Mondiali, ora è arrivato il ...