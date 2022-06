Boxe, chi è Anderson Prestot, lo sfidante del ‘Giaguaro’ Matteo Signani per il titolo europeo (Di martedì 21 giugno 2022) La difesa volontaria del titolo europeo di Matteo Signani, nei pesi medi, passerà dalla Francia. Il Giaguaro italiano sfiderà il transalpino Anderson Prestot, pugile di comprovata esperienza, ma che secondo gli esperti non viene ancora dato favorito rispetto all’ormai veterano azzurro, uno che la carta d’identità non ha un’esatta percezione di cosa sia. Nato il 12 dicembre 1990, “Ladoune” combatterà a Massy, che è proprio là dove attualmente risiede. Da qui, in realtà, nel corso della carriera professionistica non si è mai spostato troppo, tranne rari casi. E dalla Francia non è mai uscito per combattere. Con i suoi 184 centimetri ha iniziato nel professionismo all’alba del 2010, e fino a marzo 2012 non si è praticamente mai fermato, con 10 vittorie, più spesso ai punti. Poi un anno e ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) La difesa volontaria deldi, nei pesi medi, passerà dalla Francia. Il Giaguaro italiano sfiderà il transalpino, pugile di comprovata esperienza, ma che secondo gli esperti non viene ancora dato favorito rispetto all’ormai veterano azzurro, uno che la carta d’identità non ha un’esatta percezione di cosa sia. Nato il 12 dicembre 1990, “Ladoune” combatterà a Massy, che è proprio là dove attualmente risiede. Da qui, in realtà, nel corso della carriera professionistica non si è mai spostato troppo, tranne rari casi. E dalla Francia non è mai uscito per combattere. Con i suoi 184 centimetri ha iniziato nel professionismo all’alba del 2010, e fino a marzo 2012 non si è praticamente mai fermato, con 10 vittorie, più spesso ai punti. Poi un anno e ...

