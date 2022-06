Boss in Incognito, martedì 21 giugno: chi è Gerardo Acampora e cosa fa l’azienda Megic Pizza (Di martedì 21 giugno 2022) Boss in Incognito torna in prima serata per l’ultimo appuntamento. Si tratta del quarto episodio e questa volta al centro del programma c’è l’amministratore delegato di Megic Pizza, Gerardo Acampora. Dopo Marco Arletti, amministratore delegato di Chimar spa, è il turno di un altro Boss. Boss in Incognito, martedì 21 giugno: ultima puntata Boss in Incognito torna il 21 giugno in prima serata per l’ultima puntata. Il docu-reality su Rai 2 condotto da Max Giusti racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti. Oltre che in tv, c’è la possibilità di seguire il programma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 giugno 2022)intorna in prima serata per l’ultimo appuntamento. Si tratta del quarto episodio e questa volta al centro del programma c’è l’amministratore delegato di. Dopo Marco Arletti, amministratore delegato di Chimar spa, è il turno di un altroin21: ultima puntataintorna il 21in prima serata per l’ultima puntata. Il docu-reality su Rai 2 condotto da Max Giusti racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti. Oltre che in tv, c’è la possibilità di seguire il programma ...

