Borsa: Asia rialza testa, Tokyo +2% (Di martedì 21 giugno 2022) rialzano la testa le Borse in Asia sulle parole del presidente Usa Joe Biden che ribadisce che una recessione negli Stati Uniti non è "inevitabile". L'indice MSCI Asia Pacific è salito fino all'1,5%, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022)no lale Borse insulle parole del presidente Usa Joe Biden che ribadisce che una recessione negli Stati Uniti non è "inevitabile". L'indice MSCIPacific è salito fino all'1,5%, ...

