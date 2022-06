Book S ed Electric Scooter 4 Pro fra le novità di Xiaomi per l'estate 2022 (Di martedì 21 giugno 2022) L’azienda cinese ha presentato a Parigi 4 nuovi device: ecco che cosa abbiamo visto, fra televisori, monopattini, smartband e un laptop che segna la prima collaborazione con Microsoft Leggi su repubblica (Di martedì 21 giugno 2022) L’azienda cinese ha presentato a Parigi 4 nuovi device: ecco che cosa abbiamo visto, fra televisori, monopattini, smartband e un laptop che segna la prima collaborazione con Microsoft

Pubblicità

Tech4D_ : Xiaomi lancia Mi Band 7, Book S, Electric Scooter 4 Pro e TV A2 in Italia - 83napolano : RT @CeotechI: Xiaomi Smart Band 7, Book S, Electric Scooter 4 Pro, TV A2 ufficiali in Italia #Xiaomi #XiaomiBookS #XiaomiElectricScooter4Pr… - CeotechI : RT @CeotechI: Xiaomi Smart Band 7, Book S, Electric Scooter 4 Pro, TV A2 ufficiali in Italia #Xiaomi #XiaomiBookS #XiaomiElectricScooter4Pr… - CeotechI : Xiaomi Smart Band 7, Book S, Electric Scooter 4 Pro, TV A2 ufficiali in Italia #Xiaomi #XiaomiBookS… - hwupgrade : Xiaomi presenta i nuovi prodotti dell'anno per la 'Smart Life': da Xiaomi Book S a Smart Band 7, passando per Elect… -