Bollettino San Pio | si torna a morire per covid | non succedeva dal 3 giugno

(Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cresce il numero dei ricoverati presso l’azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Il conto attuale parla di 20 persone. Purtroppo si registra ancora un decesso. Si tratta di una donna di 86 anni di Sant’Angelo a Cupolo. Non si registrava un decesso dal 3scorso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

occhio_notizie : Il bollettino #Covid al San Pio di #Benevento - SATELITLGTVUSA1 : RT @HolySeePress: Udienza ai Partecipanti al Capitolo Generale della Società San Paolo (Paolini) - - juancarvaticano : RT @HolySeePress: Udienza ai Partecipanti al Capitolo Generale della Società San Paolo (Paolini) - - NsholePatrick : RT @HolySeePress: Udienza ai Partecipanti al Capitolo Generale della Società San Paolo (Paolini) - - KattInForma : ???? BOLLETTINO SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE Udienza ai Partecipanti al Capitolo Generale della Società San Paolo (P… -

San Gavino Monreale . Net

Scarica QUI ilaggiornato per Verona e il Veneto. Per quanto riguarda gli ospedali ... così distribuiti: 21 a Borgo Roma, 17 a Borgo Trento, 10 a Legnago, 12 aBonifacio, 2 a Villafranca,...coronavirus Ministero Salute 21 giugno/ Positività vola al 20.9% SOLSTIZIO D'ESTATE 2022:... Partiamo da quella a noi più nota, vale a dire quella dei riti diGiovanni , con falò ... Bollettino di aggiornamento Covid-19: San Gavino Monreale 20.06.2022 Una manciata di contagi, esito consueto del minor numero di tamponi del fine settimana, e un lieve aumento del numero dei ricoverati. Nessun decesso. Questa la sintesi del bollettino covid. In Asl Tos ...Le notizie di oggi sul contagio da SARS-CoV2 - Il bollettino della Protezione Civile Nazionale, sulla situazione pandemica nelle ultime 24 ore nelle province italiane, ha comunicato 22 nuovi positivi ...