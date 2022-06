Pubblicità

NicolaPorro : ?? #Kaliningrad, si rischia una nuova escalation. #Mosca: 'Decisione senza precedenti' ?? - GiovaQuez : 'L'UE rimedi al blocco del transito da Kaliningrad o la Russia avrà le mani libere per risolvere il problema in alt… - repubblica : Blocco di Kaliningrad, alta tensione: la Lituania ferma i treni diretti all'enclave russa. Assalto ai supermercati.… - zazoomblog : Ultime Notizie – Blocco Kaliningrad la reazione di Mosca - #Ultime #Notizie #Blocco #Kaliningrad - lifestyleblogit : Blocco Kaliningrad, la reazione di Mosca - -

... ilimposto dalla Lituania all'esportazione di una serie di merci da e per l'enclave russa di. Per Mosca si rasenta il casus belli, mentre per Vilnius non esisterebbe alcuna ......, ' altrimenti la Russia avrà mano libera per risolvere la questione del transito delle merci con qualsiasi mezzo '. Secondo Klimov, la NATO avrebbe spinto per mettere in atto il...(Adnkronos) - Il ministero degli Esteri russo convocherà oggi il rappresentante dell'Unione Europea a Mosca, Markus Ederer, per protestare per il bando deciso da Vilnius al transito delle merci ...Mentre l'offensiva russa continua, si teme un'escalation dei rapporti tra Russia e NATO per via della situazione a Kaliningrad.