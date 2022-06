Blanco in ospedale: “Ho avuto un incidente”. Salta il concerto di Genova – VIDEO (Di martedì 21 giugno 2022) Blanco è ricoverato in ospedale. È stato lo stesso cantante a dare la notizia ai suoi fan con un VIDEO dal letto d’ospedale pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel filmato, Riccardo Fabbriconi (questo il nome dell’artista) rassicura sulle sue condizioni di salute e spiega che, però, è costretto a rimandare il concerto del prossimo 24 giugno a Genova. “Ciao belli – esordisce – Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo perforza restare a riposo…(ora sto bene). La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere su palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022)è ricoverato in. È stato lo stesso cantante a dare la notizia ai suoi fan con undal letto d’pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel filmato, Riccardo Fabbriconi (questo il nome dell’artista) rassicura sulle sue condizioni di salute e spiega che, però, è costretto a rimandare ildel prossimo 24 giugno a. “Ciao belli – esordisce – Purtroppo hounper il quale devo perforza restare a riposo…(ora sto bene). La data del 24 asarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere su palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la ...

