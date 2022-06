Pubblicità

nyepez : RT @LaStampa: Stati Uniti, il presidente Biden annuncia un bando quasi-totale sull’uso delle mine anti-uomo - telodogratis : Biden annuncia un bando sull’uso delle mine anti-uomo - nuova_venezia : Stati Uniti, il presidente Biden annuncia un bando quasi-totale sull’uso delle mine anti-uomo - fisco24_info : Biden annuncia un bando sull'uso delle mine anti-uomo: Le nuove regole allineeranno gli Stati Uniti alla convenzion… - CorriereAlpi : Stati Uniti, il presidente Biden annuncia un bando quasi-totale sull’uso delle mine anti-uomo -

Agenzia ANSA

Lamministrazioneannuncerà oggi un bando quasi totale sull'uso delle mine anti - uomo. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Le nuove regole, si precisa, allineeranno gli Stati Uniti alla convenzione di ...2 - Il Presidentel'Americas Partnership for Economic Prosperity il 9 giugno 3. LA CINA È SEMPRE PIÙ VICINA La reputazione degli Stati Uniti in tutto l'emisfero è in discesa da più di ... Biden annuncia bando sull'uso delle mine anti-uomo - Ultima Ora Lamministrazione Biden annuncerà oggi un bando quasi totale sull'uso delle mine anti-uomo. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. (ANSA) ...Il magnate di Tesla, che ha già annunciato l'intenzione di votare per i repubblicani, non si sbilancia su eventuale nuova corsa per la Casa Bianca ...