Biathlon | cambia il sistema di punteggio per le gare di Coppa del Mondo

Il Biathlon va verso la stagione 2022-2023 con degli importanti cambiamenti a livello di punteggio relativamente alle gare di Coppa del Mondo. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'IBU ha reso noto che dalla prossima annata verranno modificate alcune regole. Ecco quali: – Le gare che si terranno ai Campionati del Mondo non concorreranno più alla formazione del punteggio totale relativo alle varie classifiche della Coppa del Mondo. I Mondiali saranno eventi a sé stanti; – In Coppa del Mondo non esisteranno più "gli scarti": ogni gara della CdM rientrerà all'interno del calcolo delle classifiche della Coppa del Mondo

