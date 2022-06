Bianchi: “Chi vuole fare il docente avrà un percorso chiaro”. I sindacati critici: “Così non va, la politica ci ascolti” (Di martedì 21 giugno 2022) "È stata approvata nelle Commissioni al Senato una riforma importante che pone la formazione iniziale per tutti e per chi vuole svolgere le funzioni importanti di guida all'interno della scuola. Adesso la riforma compirà il suo percorso ma questo è un passaggio molto importante". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 giugno 2022) "È stata approvata nelle Commissioni al Senato una riforma importante che pone la formazione iniziale per tutti e per chisvolgere le funzioni importanti di guida all'interno della scuola. Adesso la riforma compirà il suoma questo è un passaggio molto importante". L'articolo .

Pubblicità

Ingrid85019794 : @stra_mae @Camillamariani4 La verità? Fate schifo e nessuno vuol più avere a che fare con gente come voi. (Escluse… - SeveaJC6977 : RT @osamundR: la gente raccoglierà ciò che avrà seminato in questa ultima opportunità in terza. Chi ama e chi rema a favore del bene comun… - osamundR : la gente raccoglierà ciò che avrà seminato in questa ultima opportunità in terza. Chi ama e chi rema a favore del… - OhMyGaga56 : Pieno degli americani che litigano divisi tra bianchi e neri come i panni della lavatrice Più si va avanti e più ch… - Rinascimentorom : @BMastrotta I finti proletari di Propaganda Live fanno quasi più schifo dei radical chic conclamati. Per chi non lo… -