Beyoncé lancia il nuovo singolo "Break My Soul" da Renaissance (Di martedì 21 giugno 2022) Solo quattro giorni dopo l'annuncio del nuovo album "Renaissance", Beyoncé sorprende i fan con il nuovo singolo "Break My Soul" estratto dal disco in uscita il 29 luglio. Un singolo house e dance che sarà uno dei protagonisti di quest'estate. "Break My Soul", il nuovo singolo di Queen B estratto dall'album Renaissance, in uscita il 29 luglio Beyoncé torna in grande stile e sorprende i fans lanciando il nuovo singolo "Break My Soul". Un brano estratto dall'album Renaissance, composto da 16 tracce, in uscita il 29 luglio. Un brando dance, dal sound ...

