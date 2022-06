Berrettini: «Dai miei infortuni ho sempre imparato qualcosa. È una vita che lavoro sulla forza mentale» (Di martedì 21 giugno 2022) Matteo Berrettini intervistato – col coach Santopadre – dal Messaggero (di Vincenzo Martucci). Pubblichiamo due risposte del tennista che, rientrato dopo 12 settimane di stop per infortunio alla mano, ha vinto due tornei consecutivi sull’erba: Stoccarda e il Queen’s. «Mi sono infortunato spesso. Da quei momenti ho sempre imparato qualcosa, ho iniziato a sviluppare altre parti del gioco. Stavolta ho usato di più la mano sinistra. Con quest’ultimo infortunio mi sono accorto che a volte fai le cose per abitudine, non perché le apprezzi veramente, ma quando mi hanno tolto il tennis e i tornei mi sono detto che avrei spaccato tutto appena fossi tornato». «Oltre alle mie armi, penso che bisogna essere tosti mentalmente, per restare sempre lì, e la forza ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 giugno 2022) Matteointervistato – col coach Santopadre – dal Messaggero (di Vincenzo Martucci). Pubblichiamo due risposte del tennista che, rientrato dopo 12 settimane di stop pero alla mano, ha vinto due tornei consecutivi sull’erba: Stoccarda e il Queen’s. «Mi sono infortunato spesso. Da quei momenti ho, ho iniziato a sviluppare altre parti del gioco. Stavolta ho usato di più la mano sinistra. Con quest’ultimoo mi sono accorto che a volte fai le cose per abitudine, non perché le apprezzi veramente, ma quando mi hanno tolto il tennis e i tornei mi sono detto che avrei spaccato tutto appena fossi tornato». «Oltre alle mie armi, penso che bisogna essere tosti mentalmente, per restarelì, e la...

Pubblicità

Eurosport_IT : La compagnia è discreta, dai ?? #Berrettini | #EurosportTENNIS | #CinchChampionships - CB_Ignoranza : Dopo gli infortuni che lo hanno tormentato per mesi tenendolo fuori dai giochi, Berrettini è tornato e, dopo aver v… - officialmaz : Amici della @Gazzetta_it: Il disastro #Ferrari in un angolo, gara 3 scudetto #MilanoBologna in un angolino.… - napolista : Berrettini: «Dai miei infortuni ho sempre imparato qualcosa. È una vita che lavoro sulla forza mentale» Al Messagg… - Frances93991057 : Certi tornei di Tennis dai grandi vengono snobbati. Auguri per Winbledon Berrettini...... -