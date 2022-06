Berlusconi e la finta unità del centrodestra. Su Draghi: “Avanti fino a fine legislatura” (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu – Silvio Berlusconi parla di unità del centrodestra. finta unità, come sa chiunque segua l’evoluzione della politica italiana. Ma il Cavaliere prova a buttarla ancora una volta sulla retorica, come riporta Tgcom24. Berlusconi, la finta unità del centrodestra, il governo Le dichiarazioni di Berlusconi sull’unità del centrodestra sembrano il disco rotto di una coalizione che di amalgama, forse, non ne ha mai avuto. Ma tant’è, il leader e fondatore di Forza Italia prova a rilanciare il suo ruolo di “federatore”, così: “Il centrodestra ha bisogno di essere unito, senza perdersi in questioni sterili come la discussione sulla futura leadership”. Il contesto, una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu – Silvioparla didel, come sa chiunque segua l’evoluzione della politica italiana. Ma il Cavaliere prova a buttarla ancora una volta sulla retorica, come riporta Tgcom24., ladel, il governo Le dichiarazioni disull’delsembrano il disco rotto di una coalizione che di amalgama, forse, non ne ha mai avuto. Ma tant’è, il leader e fondatore di Forza Italia prova a rilanciare il suo ruolo di “federatore”, così: “Ilha bisogno di essere unito, senza perdersi in questioni sterili come la discussione sulla futura leadership”. Il contesto, una ...

