Bergamo consegna la medaglia d’oro a Sofia Goggia: ci si può prenotare all’evento (Di martedì 21 giugno 2022) Bergamo. Sofia Goggia premiata con la medaglia d’oro dal comune di Bergamo. La cerimonia sarà mercoledì 29 giugno, nella cornice del Teatro Sociale di Bergamo Alta, serata nella quale la sciatrice bergamasca riceverà il premio per mano del sindaco Giorgio Gori e e dal presidente del consiglio comunale Ferruccio Rota. Il comune di Bergamo ha aperto la prenotazione gratuita dei posti del teatro. Da martedì appunto è possibile registrarsi all’evento al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-consegna-della-medaglia-doro-e-civica-benemerenza-a-Sofia-Goggia-370444779307. Nell’occasione, sarà anche proiettato, in anteprima assoluta, un documentario sui trionfi e sui ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 giugno 2022)premiata con ladal comune di. La cerimonia sarà mercoledì 29 giugno, nella cornice del Teatro Sociale diAlta, serata nella quale la sciatrice bergamasca riceverà il premio per mano del sindaco Giorgio Gori e e dal presidente del consiglio comunale Ferruccio Rota. Il comune diha aperto la prenotazione gratuita dei posti del teatro. Da martedì appunto è possibile registrarsial link https://www.eventbrite.it/e/biglietti--della--doro-e-civica-benemerenza-a--370444779307. Nell’occasione, sarà anche proiettato, in anteprima assoluta, un documentario sui trionfi e sui ...

