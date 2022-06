Beppe Grillo si schiera con Conte - Politica - lanazione.it (Di martedì 21 giugno 2022) 'Qualcuno non crede più nelle regole del gioco? Che lo dica con coraggio e senza espedienti. Deponga le armi di distrazione di massa e parli con onestà", ha scritto il fondatore del M5s sul suo ... Leggi su lanazione (Di martedì 21 giugno 2022) 'Qualcuno non crede più nelle regole del gioco? Che lo dica con coraggio e senza espedienti. Deponga le armi di distrazione di massa e parli con onestà", ha scritto il fondatore del M5s sul suo ...

riotta : Il presidente della Camera @Roberto_Fico dice a proposito #M5S 'Il movimento non è mai stato contro la @NATO '. Il… - petergomezblog : M5s, Beppe Grillo blinda il limite del doppio mandato: “Qualcuno non crede più nelle regole del gioco? Lo dica senz… - beppe_grillo : Ho qualcosa di importante da dirvi. - Antonio24797971 : @riotta @camiziani @Roberto_Fico @NATO @beppe_grillo Esistono anche le occasioni per rimanere in silenzio, questa e… - kiara86769608 : M5s, Beppe Grillo blinda il limite del doppio mandato: “Qualcuno non crede più nelle regole del gioco? Lo dica senz… -