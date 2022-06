Benevento | venerdì interruzione idrica notturna per lavori di manutenzione

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Comunichiamo che a causa disulla retein Via Pacevecchia del Comune di, saremo costretti a sospendere l’erogazionedalle ore 01:00 alle ore 05:00 del mattino di24 giugno 2022, nelle seguenti zone: – Via Almerico Meomartini – Via Luigi Ferrannini – Via Marco da– Via Basilio Giannelli – Via Biagio Cusano – Via Andrea Mazzarella – Via Leandro Galganetti – Via Filippo Maria Guidi – Via Tommaso Bucciano – Via Giuseppe Castellano – Via Jacopo da– Via Cupa dell’Angelo – Piazzale Vittime Civili di Guerra – Parte di Viale Aldo Moro (da incrocio Via Delcogliano a Rotonda Vittime del Terrorismo) – Via Alfredo Paolella – Via Pietro Nenni – Via Giovanni Pascoli – ...