(Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il 12 agosto 2018 non è una data qualunque per Riccardocolpo di mercato del. Quel giorno era a Villar Perosa per la tradizionale amichevole in famiglia della Juventus. Aveva gli occhi puntati addosso perché l’allenatore della Juve Primavera, Francesco Baldini, gli affidò il compito di, al debutto assoluto in bianconero. Fu un pomeriggio complesso ma anche un’occasione di crescita. La partita finì 5-0 per gli uomini di Allegri e nel tabellino dei marcatori, suo malgrado, entrò anche lo stessoa causa dell’autogol che valse il momentaneo 2-0. L’attacco pirotecnico formato da Dybala,e Douglas Costa fece letteralmente impazzire ...

Pubblicità

ottopagine : Venerdì niente acqua nella parte alta di Benevento dall'1 alle 5: ecco dove #Benevento - NCN_it : BENEVENTO, ECCO IL DATO AGGIORNATO DELLA CAMPAGNA ABBONAMENTI #beneventocalcio #seriebkt #abbonamenti - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - E' un Benevento tutto da reinventare: via il gruppo storico, da Nitti ecco Arvonio e Montefa… - ottopagine : Guasto a rete idrica: possibili disagi e mancanza di acqua in città. Ecco dove #Benevento - anteprima24 : ** #Provinciali, ecco il decreto: si vota il 28, candidature entro il 9 ** -

anteprima24.it

Azienda San Pio: Maria Morgante . Asl: Gennaro Volpe . Asl Caserta: Amedeo Blasotti . Asl Salerno: Gennaro Sosto . Inoltre: Il dottor Gennaro Sosto rimarrà responsabile del ......00 alle ore 05:00 del mattino di venerdì 24 giugno 2022, nelle seguenti zone: - Via Almerico Meomartini - Via Luigi Ferrannini - Via Marco da- Via Basilio Giannelli - Via Biagio Cusano - ... Benevento, ecco Capellini: fu il primo a marcare Cristiano Ronaldo in Italia È partito ieri il cambio di frequenze anche in Campania e continuerà fino al 28 giugno. Ad aprire il procedimento di risintonizzazione le città di Napoli, Caserta e Benevento e le rispettive province.A contrada Amoretta secondo mandato per il manager napoletano. A via degli Imbimbo torna Mario Ferrante, già direttore dopo Sergio Florio. Maria Morgante dirigerà il "San Pio" di Benevento Pizzuti res ...