Ben Stiller in Polonia e Ucraina per incontrare Zelensky

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 giugno 2022) Ben, l’attore statunitense famoso per “Una notte al museo”, si è recato ine successivamente inperil presidente ucraino, affermando: “Sei il mio eroe”. Un viaggio assieme al UNHC che gli ha permesso di vedere l’orrore della guerra con i suoi occhi. Beninperi rifugiati politici che scappano dalla guerra Ben– Photo Credits english-news.ukBenha intrapreso un viaggio assieme a United Nations High Commissioner for Refugees perdi persona alcuni dei rifugiati che sono in fuga dalle violenze della guerra in. La star di ...