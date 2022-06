Bebe Vio, capitana della squadra beauty di L’Oréal Paris (Di martedì 21 giugno 2022) Cosa accomuna sport e bellezza? Entrambe sono in grado di abbattere ogni barriera. Lo sa bene la campionessa paralimpica italiana di scherma Bebe Vio Grandis, 25 anni, all’attivo 64 medaglie d’oro e d’argento nel fioretto, oggi ambasciatrice globale anche di bellezza per L’Oréal Paris. Del resto se c’è un brand che dell’inclusività ha fatto il suo motto prima di ogni altro, questo è proprio L’Oréal Paris. Il suo celebre claim “Perché io valgo” è stato pronunciato, nelle campagne pubblicitarie, da donne (e uomini) di ogni età ed etnia. Solo per citarne alcune: Jane Fonda, 85 anni, Helen Mirren, 77, Camila Cabello di origini cubane, Marie Bochet, sciatrice paralimpica con il maggior numero di medaglie d’oro per la Francia. E ora anche “la fenice” Bebe Vio. Bebe Vio ... Leggi su amica (Di martedì 21 giugno 2022) Cosa accomuna sport e bellezza? Entrambe sono in grado di abbattere ogni barriera. Lo sa bene la campionessa paralimpica italiana di schermaVio Grandis, 25 anni, all’attivo 64 medaglie d’oro e d’argento nel fioretto, oggi ambasciatrice globale anche di bellezza per. Del resto se c’è un brand che dell’inclusività ha fatto il suo motto prima di ogni altro, questo è proprio. Il suo celebre claim “Perché io valgo” è stato pronunciato, nelle campagne pubblicitarie, da donne (e uomini) di ogni età ed etnia. Solo per citarne alcune: Jane Fonda, 85 anni, Helen Mirren, 77, Camila Cabello di origini cubane, Marie Bochet, sciatrice paralimpica con il maggior numero di medaglie d’oro per la Francia. E ora anche “la fenice”Vio.Vio ...

